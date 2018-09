Siria: Onu, 30mila sfollati a Idlib nelle ultime 48 ore Da giorni le aviazioni russa e siriana martellano l'area

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 SET - Sono 30mila i siriani in fuga nelle ultime 48 ore dagli intensi raid aerei governativi e russi nella zona a sud di Idlib. E' quanto afferma Panos Moumtzis, coordinatore regionale umanitario dell'Onu per la crisi siriana, in un comunicato di cui l'ANSA ha ottenuto una copia.



Secondo i dati dell'Onu e riferiti all'inasprimento delle violenze a Idlib, ultima roccaforte anti-governativa nella Siria occidentale, dal 9 settembre a oggi sono circa 30mila le persone che hanno abbandonato le loro case e i campi profughi nella zona a sud di Idlib e sono fuggite verso nord.



Da giorni le aviazioni russa e siriana martellano l'area che si trova lungo il fronte tra insorti e lealisti tra le regioni di Hama e di Idlib. Questi raid aerei servono, secondo gli analisti, a preparare l'offensiva di terra a cui parteciperanno anche forze iraniane alleate di Damasco. L'Onu afferma che in tutta l'area di Idlib ci sono circa tre milioni di civili e che di questi la metà sono sfollati provenienti da altre zone della Siria in guerra. Nel Paese, gli sfollati sono oltre sei milioni.