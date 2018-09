Mo: Cisgiordania; sgomberato avamposto presso 'Scuola gomme' (2)

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 SET - In seguito le autorita' militari israeliane hanno precisato che quei prefabbricati sono stati rasi al suolo perche' ''erano stati eretti da rappresentanti dell'Autorita' nazionale palestinese in un gesto di protesta e di sfida alla Corte suprema israeliana'', dopo che essa ha autorizzato lo sgombero definitivo di Khan el-Ahmar. La radio militare ha poi aggiornato che le forze israeliane hanno nel frattempo abbandonato la zona e dunque in apparenza lo sgombero del villaggio - dove risiedono decine di famiglie - non dovrebbe avvenire oggi.



Ieri il governo dell'Anp ha fatto appello ad una mobilitazione popolare in sostegno dei beduini di Khan el-Ahmar e ha anche sollecitato pressioni internazionali su Israele affinche' si astenga dal rimuovere i beduini dalle loro abitazioni.



Secondo l'Anp la demolizione di Khan el-Ahmar rientra nel contesto di progetti di sviluppo della presenza ebraica nella zona e mette in serio pericolo la realizzazione della formula dei 'Due Stati'. (ANSAmed).