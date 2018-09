Mo: Cisgiordania; sgomberato avamposto presso 'Scuola gomme'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 SET - L'esercito israeliano ha provveduto stamane a sgomberare un avamposto eretto nei giorni scorsi da attivisti palestinesi nei pressi del villaggio beduino Khan el-Ahmar, in Cisgiordania, dove si trova la 'Scuola di gomme' costruita anche da una ong italiana.



Secondo la radio militare, sono stati demoliti cinque piccoli prefabbricati. Ma lo sgombero di Khan el-Ahmar - autorizzato in maniera definitiva dalla Corte suprema israeliana - ancora non ha avuto inizio. (ANSAmed).