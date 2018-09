Siria: Idlib, nuovi rinforzi militari turchi al fronte

BEIRUT - Nuovi rinforzi militari turchi sono stati inviati in Siria lungo il fronte che separa le forze lealiste da quelle anti-regime, tra le regioni di Hama e Idlib.

Lo riferiscono fonti locali a conferma di quanto riferito dalla tv panaraba al Jazira e dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

Da giorni, le truppe di Ankara rafforzano le loro torri di osservazioni e basi erette nelle settimane e nei mesi scorsi lungo il perimetro della regione di Idlib, ultima roccaforte anti-governativa, in vista dell'annunciata offensiva di terra di Damasco col sostegno di Russia e Iran. Anche Mosca e Teheran hanno costruito torri di osservazione militari e basi di fronte a quelle turche nell'area che delimita la zona di Idlib da quelle confinanti di Latakia (ovest), Hama (sud) e Aleppo (est). Le fonti precisano che i rinforzi turchi sono stati inviati nelle ultime ore nei pressi della torre di osservazione militare turca vicina a Morek, ultima località della zona fuori dal controllo governativo.