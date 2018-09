Conclusa 10.a edizione Festival Giornalisti del Mediterraneo Sindaco Otranto, una settimana di scambi e riflessione

(ANSAmed) - OTRANTO (LECCE), 16 SET - Si conclude stasera a Otranto la 10a edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo. La manifestazione quest'anno ha visto la presenza di oltre 100 giornalisti della stampa nazionale e internazionale, Ambasciatori dei Paesi del Mediterraneo, Autorità civili e militari, esperti del mondo economico, diplomatico e accademico. È un notevole successo di pubblico a incontri, workshop e presentazione. "Con l'edizione 2018 del Festival Giornalisti del Mediterraneo - dichiara Tommaso Forte, giornalista e ideatore del Festival - Otranto si è arricchita della presenza di alcuni dei migliori giornalisti della stampa nazionale e internazionale in un appuntamento ormai sempre più atteso nel Sud Italia.



Ognuno di loro ha raccontato e condiviso la propria personale esperienza non solo professionale ma anche umana, contribuendo a quel processo di scambio e di dialogo in una terra, quale è il Sud Italia, strategica dal punto di vista delle relazioni internazionali nel Mediterraneo. Ecco perché vogliamo continuare a lavorare per far crescere ulteriormente il Festival che vuole essere strumento di cooperazione e scambio interculturale". Workshop, presentazioni di libri, proiezioni di documentari, dibattiti sui temi legati al Mediterraneo, in contemporanea nelle piazze del centro storico di Otranto, hanno contraddistinto la 10a edizione del Festival, insieme a numerose visite guidate nel borgo antico della Città dei Martiri per far conoscere agli ospiti giunti in Puglia le bellezze di una terra che non smette mai di stupire. "Un festival che ha portato a Otranto illustri giornalisti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo - commenta il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi - Una settimana ricca di appuntamenti e momenti di approfondimento che hanno suscitato attente riflessioni su tematiche e problematiche legate al bacino del Mediterraneo. Ringrazio l'organizzazione e in particolar modo Tommaso Forte per il suo impegno e per la ricca programmazione che, anche quest'anno, ha riempito le varie location che hanno ospitato gli eventi". (ANSAmed).