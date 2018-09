Legge contro violenza di genere, prima denuncia in Marocco Oumaina, 24 anni, aggredita verbalmente in bar di Casablanca

(ANSAmed) - RABAT, 17 SET - Oumanina R., 24 anni, commercialista di Casablanca, potrebbe essere la prima marocchina a beneficiare della legge contro la violenza di genere, adottata a febbraio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale da pochi giorni. Aggredita verbalmente in un caffè del centro, nei giorni scorsi, si è vista rivolgere ammiccamenti, strizzatine d'occhio e fischi quando è passata tra i tavolini per raggiungere il marito. L'uomo, intervenuto per difenderla si è visto minacciare con un bicchiere ed è finita in bagarre. E, subito dopo, con la denuncia al commissariato di zona. La nuova legge prevede fino a 6 mesi di carcere e un'ammenda da 2mila a 10mila dirham (pari a 200 e 1000 euro circa) per quanti aggrediscono anche solo verbalmente una donna e punisce anche le molestie via sms o messaggi vocali o foto. "Non sono fiera di essere la prima a beneficiare di questa legge, piuttosto sono triste per il mio Paese - ha detto Oumaina ai giornalisti - mi batto ogni giorno perché le donne possano indossare quello che vogliono e andare dove vogliono in tutta libertà e sicurezza". (ANSAmed).