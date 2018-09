Mo: villaggio 'Scuola gomme', rilasciato professore Usa Era stato arrestato per aver ostacolato ruspe israeliane

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 SET - Israele ha rilasciato il professore 66enne statunitense Frank Romano, che era stato arrestato giorni fa per aver ostacolato il lavoro di ruspe israeliane a Khan el-Ahmar, il villaggio beduino e est di Gerusalemme dove si trova la 'Scuola di gomme' costruita con l'aiuto di una ong italiana.



Di recente la Corte Suprema israeliana ha respinto in modo definitivo un appello degli abitanti contro la demolizione del villaggio, reputato illegale. Lo sgombero forzato degli abitanti appare dunque imminente. Secondo la sua avvocatessa Gaby Lasky, Romano è stato rilasciato ieri. Sul web sono apparse immagini che lo mostrano nuovamente a Khan el-Ahmar, fra gli abitanti del villaggio.



L'Autorità nazionale palestinese ha fatto intanto appello a varie istituzioni internazionali affinche' premano su Israele per sventare in extremis la distruzione del villaggio. Secondo l'Anp lo sgombero di palestinesi da quella zona potrebbe impedire la realizzazione della formula dei Due Stati.(ANSAmed).