A Tunisi si ricorda Annibale e la Battaglia di Canne L'epico scontro militare ancora oggi oggetto di studi militari

(ANSAmed) - TUNISI, 18 SET - 2234 anni dopo la Battaglia di Canne, l'Association Tunisienne Patrimoine et Environnement, l'Association des Anciens Officiers de l'Armée Nationale, ed altre associazioni della società civile tunisina rendono omaggio al generale cartaginese Annibale con un evento il 20 ottobre al Palais de la Rose, sede del Museo Militare di Tunisi.



L'iniziativa, che si svolgerà in partenariato con varie associazioni tunisine e italiane (le Poste Italiane hanno dedicato alla ricorrenza uno speciale annullo postale), sarà l'occasione per ricordare l'anniversario di un epico scontro militare nel quale il condottiero cartaginese diede prova di impareggiabili capacità militari e strategiche contro l'esercito della Repubblica romana che subì la più bruciante e clamorosa delle sconfitte. L'esercito romano a Canne era infatti presente in numero soverchiante con circa 80.000 fanti, 2.400 cavalieri romani e 3.600 cavalieri alleati. Per Annibale gli storici parlano di 28.000 fanti, 11.000 fanti leggeri e 10.000 cavalieri che, sebbene molto inferiori di numero, sconfissero i romani in questa battaglia lasciando sul terreno, secondo Polibio, 70.000 morti. La battaglia di Canne, una delle più importanti delle Guerre Puniche, si svolse in prossimità della cittadina di Canne, in una regione che oggi fa parte della Puglia. Le fasi di questa battaglia sono ancora oggetto di dibattiti storico-militari, argomenti trattati anche presso la prestigiosa accademia militare di West Point.(ANSAmed).