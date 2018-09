Marocco: ritirato manuale scolastico per "attentato a Dio" Esercizio grammatica tratto da libro descrive Allah come "bimbo"

(ANSAmed) - RABAT, 18 SET - "Attentato a Dio e alla religione". Per questa MOTIVO un libro scolastico, adottato da un istituto privato di Rabat è stato ritirato dalla distribuzione. Licenziata la direttrice della scuola e avvertito l'istituto: in caso di recidiva o di altri problemi, chiuderanno anche quello. Tutta colpa di un esercizio di grammatica per il primo anno della scuola secondaria, l'equivalente della prima media in Italia. Il manuale, 'Cahier de francais 5', un sussidiario in lingua francese, sarebbe stato adottato senza autorizzazione ma quel che è peggio contiene un esercizio di grammatica che riprende un testo letterario, giudicato offensivo nei confronti di Allah. Lo stralcio è tratto da i 'Contes de la rue Broca', un libro per ragazzi dello scrittore Pierre Gripari. Pubblicato in Francia nel 1967, il volume comprende racconti che mettono in scena la meraviglia, lo stupore, nel quadro della vita di famiglie di un quartiere della Parigi dell'epoca. Quello utilizzato nel testo scolastico è un piccolo brano che parla della creazione e descrive dio come un bambino, che con un foglio di carta e matite colorate, si mette a disegnare il mondo. Il testo, 5 righe in tutto, contiene sei parole in grassetto, quelle che l'esercizio scolastico prevede siano analizzate secondo la più classica analisi grammaticale. I genitori degli alunni sono insorti. "Questo contenuto può essere tollerato in Francia, ma nella nostra società non è possibile rappresentare Dio o i suoi profeti". La denuncia all'Accademia regionale dell'Educazione e della formazione (Aref) ha avviato l'iter della censura. "L'adozione del manuale in questione - scrive l'Area in un comunicato - costituisce una violazione degli articoli 4 e 8 della legge 06.00 alla base dello statuto dell'insegnamento scolare privato, constatato che non figura nella lista dei manuali paralleli al programma ufficiale autorizzato dall'Accademia". (ANSAmed).