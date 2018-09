Yemen: Save Children, 5 mln bambini rischiano morire di fame 'Guerra minaccia di uccidere un'intera generazione'

(ANSAmed) - ROMA, 20 SET - Sono più di 5 milioni i bambini che rischiano di morire di fame in Yemen, secondo Save the Children. Lo riferisce Gulf Times.



"Milioni di bambini non sanno quando o se arriverà il loro prossimo pasto" ha dichiarato Helle Thorning-Schmidt, CEO di Save the Children International. "Questa guerra rischia di uccidere in Yemen una generazione intera di bambini che affrontano diverse minacce, dalle bombe alla fame, a malattie che si possono prevenire come il colera - ha aggiunto - In un ospedale che ho visitato nel nord dello Yemen, i neonati erano troppo deboli per riuscire a piangere, i loro corpi erano stremati dalla fame". Dal 2015 è in corso un conflitto in Yemen tra le forze governative, sostenute dalla Coalizione Araba a guida saudita, e le milizie Houthi: in questi tre anni le vittime sono state circa 10mila, soprattutto fra i civili. (ANSAmed).