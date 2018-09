Libia: l'allarme della Croce Rossa, situazione 'disperata' Mezzo milione di sfollati e infrastrutture distrutte

(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 SET - Un "disperato" quadro della situazione in Libia, con centinaia di migliaia di sfollati e distruzioni, viene fornito dalla Croce Rossa internazionale (Cicr) che sottolinea di essere una delle poche organizzazioni umanitarie attive nel paese nordafricano assieme al proprio omologo islamico, la Mezzaluna Rossa.



"Sette anni di guerra in Libia hanno spinto più di 500 mila persone a lasciare le proprie case", ricorda il Comitato via Twitter, aggiungendo che anche chi li ospita é in sofferenza e "non può offrire sufficiente sostegno più a lungo".



"Economia e infrastrutture collassate hanno reso la vita impossibile in Libia" e "spesso intere famiglia sono completamente dipendenti dall'aiuto umanitario", sostiene la Croce Rossa sottolineando "costanti combattimenti nel Paese" e una "grave prolungata crisi" con "centinaia di migliaia di libici sempre più vulnerabili".



"Strutture sanitarie sono state attaccate e sabotate" o "non sono mantenute in maniera appropriata. Gli ospedali patiscono per cronica mancanza di forniture mediche", segnalano i tweet dell'organizzazione con sede a Ginevra avvertendo che "una mancanza di assistenza sanitaria può essere mortale". (ANSAmed).