Maltempo:Tunisia,inondazioni nel Cap Bon, 6 morti Danni ingenti a agricoltura, premier promette aiuti

(ANSAmed) - TUNISI, 24 SET - E' di 6 morti, danni a infrastrutture e agricoltura per diversi milioni di dinari il bilancio delle piogge torrenziali abbattutesi sabato scorso in diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola del Cap Bon, in particolare nella città di Nabeul.



In poche ore sono scesi infatti oltre 200 mm di pioggia.



Ingenti i danni ai raccolti, secondo quanto dichiarato dalle autorità tunisine. Lo stesso premier, Youssef Chahed, si è recato ieri a Nabeul visitare i luoghi colpiti dalle inondazioni.



In tale occasione il capo del governo ha affermato che "è urgente lavorare affinché le cose ritornino alla normalità, aggiungendo che l'esecutivo metterà a disposizione aiuti economici a cittadini e agricoltori che hanno avuto case e terreni danneggiati da quella che ha definito "una vera e propria catastrofe naturale". (ANSAmed).