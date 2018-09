Turchia: 'legami Gulen', mandati d'arresto per 61 soldati Altri blitz a Istanbul, in manette altri 21 sospetti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 SET - Nuove operazioni in Turchia contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a oltre due anni dal fallito colpo di stato. La procura generale di Ankara ha emesso stamani 61 mandati d'arresto nei confronti di militari delle forze terrestri e navali, accusati di essersi infiltrati nell'esercito per conto dell'organizzazione eversiva. Almeno 18 sono soldati tuttora in servizio attivo.



Un'altra operazione è stata condotta a Istanbul, dove blitz in 24 quartieri hanno portato all'alba all'arresto di 21 sospetti gulenisti che avrebbero reclutato membri dell'organizzazione e utilizzato ByLock, l'app di messaggistica impiegata secondo gli inquirenti dai golpisti per scambiarsi informazioni criptate. (ANSAmed).