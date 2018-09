Migranti: Iom, 4mila tunisini partiti illegalmente nel 2018

(ANSAmed) - TUNISI, 26 SET - Sono quattromila i tunisini che hanno lasciato il Paese nordafricano illegalmente dall'inizio del 2018 (a fronte di 60 mila migranti regolari). Lo ha affermato il capomissione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) in Tunisia, Lorena Lando, in occasione del 9/o Forum internazionale delle Ong in partnership con l'Unesco. L'Iom, ha detto ancora Lando, gestisce diversi programmi a livello internazionale volti a garantire i diritti dei migranti e assicurare la loro integrazione nella società.



Importante, secondo il capomissione Iom, è il ruolo della società civile nei paesi ospitanti per quanto riguarda il discorso dell'integrazione dei migranti. La migrazione è una sfida che richiede una maggiore cooperazione tra i paesi, ha concluso Lando.



Da parte sua, il presidente dell'Istituto Arabo per i diritti umani (Aihr), Abdelbasset Ben Hassan, ha sottolineato come attualmente che la migrazione non sia più vista come fonte di diversità e ricchezza, qual invece è o dovrebbe essere. La politicizzazione della questione migratoria ha alimentato il ritiro e favorito l'ascesa di ''discorsi radicali'', ha aggiunto, sottolineando la necessità di concentrarsi sull'emarginazione e l'esclusione alimentando questi discorsi.



Il direttore esecutivo dell'Aihr, Lamia Grar, ha affermato che la Tunisia deve adottare misure per combattere l'immigrazione clandestina ma anche affrontare le cause economiche e sociali che ne sono la causa e garantire la necessaria protezione ai migranti illegali attraverso negoziati e accordi con i paesi ospitanti. (ANSAmed)