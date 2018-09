Siria: Erdogan, iniziato ritiro gruppi radicali da Idlib

ISTANBUL - Il ritiro di militanti dei "gruppi radicali" presenti a Idlib è cominciato. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista rilasciata durante la sua visita a New York per intervenire all'Assemblea generale dell'Onu.

Si tratta dell'esecuzione dell'intesa siglata una decina di giorni fa a Sochi con Vladimir Putin, che prevede l'evacuazione delle milizie "terroriste" - in particolare i gruppi qaedisti - e la creazione di una 'zona demilitarizzata' di circa 15 km sulla linea del fronte che separa l'esercito di Damasco dai ribelli anti-Assad.