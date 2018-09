Turchia:indigna video bimba siriana che studia in cassonetto

ISTANBUL - Intenta a scrivere su un quaderno come una bambina qualsiasi, ma seduta dentro un carrello per raccogliere pezzi di cartone dalla spazzatura, accanto a cassonetti pieni di immondizia: hanno scatenato compassione e indignazione in Turchia queste immagini di una piccola rifugiata siriana a Istanbul, ritratte in un video di un passante diffuso sui social media. Nel giro di qualche giorno la scena è stata condivisa a molti utenti, diventando virale. Così, le autorità turche si sono messe in moto e l'hanno identificata: Halime Cuma, 11 anni, è giunta dalla Siria da circa un anno e vive con i genitori e i 6 fratellini più piccoli nel quartiere di Arnavutkoy, nella periferia europea di Istanbul.



Finora, la piccola aiutava il padre 35enne nella raccolta della carta dai cassonetti dell'immondizia, da vendere poi ai centri di riciclo. Da oggi, con l'intervento del ministero turco dell'Educazione, la bambina è invece ufficialmente iscritta a scuola, che potrà frequentare grazie anche al sostegno economico del Comune.