Gaza: appelli dalle moschee a manifestazioni sul confine

GAZA/TEL AVIV - Nuovo venerdì di tensione al confine fra Gaza ed Israele in prossimità del quale - su istruzione di Hamas - si svolgeranno anche oggi manifestazioni nel contesto della cosiddetta 'Marcia del Ritorno'. Da ieri dai minareti delle moschee vengano rilanciati appelli alla popolazione affinchè partecipi in massa a quegli eventi.

Nel frattempo proseguono da Gaza lanci di palloni incendiari verso il territorio di Israele. Ieri nei campi del Neghev occidentale si sono avuti diversi incendi. In due occasioni da Gaza sono state lanciate con i palloni anche bombe a mano. Una di esse è esplosa dopo l'atterraggio, a breve distanza da un contadino israeliano che è rimasto illeso. L'altra è stata disinnescata da un artificiere.