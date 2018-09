Migranti: Caritas-Migrantes, in 2018 -80% arrivi in Italia Paese è al quinto posto in Europa per presenza stranieri



successiva (ANSA) - ROMA, 28 SET - L'Italia, con 5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul proprio territorio (8,5% della popolazione totale residente in Italia) si colloca al 5 posto in Europa e all'11 nel mondo. Lo rilevano Caritas Italiana e Migrantes nel Rapporto che viene presentato oggi. "Secondo l'Unhcr - scrivono le due istituzioni della Cei - tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2018 è sbarcato in Italia l'80% di migranti in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Le comunità straniere più consistenti sono quella romena (1.190.091 persone, pari al 23,1% degli immigrati totali), quella albanese (440.465, 8,6% del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%).



I cittadini stranieri risultano risiede soprattutto nel Nord-Ovest della Penisola (33,6%) e a diminuire nel Centro (25,7%), nel Nord-Est (23,8%), nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). (ANSAmed).





