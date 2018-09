Migranti: Oim, 81.207 arrivi via mare, il 44% in Spagna

GINEVRA - Il numero di migranti e rifugiati giunti in Spagna attraversando il Mediterraneo dall'inizio del 2018 supera ormai la somma degli arrivi via mare segnalati nel Paese negli ultimi 3 anni, rivelano gli ultimi dati dell'Oim, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione.

Nel 2015, 2016 e 2017 la Spagna aveva rispettivamente registrato, 5.309, 8.162 e 22.108 arrivi via mare.

Dal primo gennaio al 26 settembre scorso, almeno 81.207 migranti e rifugiati sono arrivati in Europa via mare, di cui 35.859 in Spagna (pari al 44% del totale), 23.180 in Grecia e 21.024 in Italia. L'aumento degli arrivi in Spagna è particolarmente marcato dallo scorso mese di maggio. Nelle ultime settimane, dal primo al 26 settembre, la Spagna ha registrato un volume di sbarchi (6.522) pari a quasi il doppio di quello segnalato per la Grecia (3.895) e a quasi sette volte quello dell'Italia (947), dove gli arrivi sono in netta diminuzione.