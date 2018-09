Yemen: Wfp, 'è la peggior crisi umanitaria del mondo'

ROMA - Il World Food Programme (WFP) ha usato parole inequivocabili per descrivere la situazione in Yemen: "Lo Yemen è un disastro e io non vedo la luce alla fine del tunnel in questo momento", ha dichiarato il direttore esecutivo del WFP, David Beasley, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

"Lo Yemen rappresenta innegabilmente e di gran lunga la peggior crisi umanitaria del mondo" ha aggiunto Beasley. Secondo i dati dal WFP sono circa 18 milioni le persone che in Yemen si trovano in condizione di insicurezza alimentare e il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 35% nell'ultimo anno. Dal 2015 è in corso in Yemen un conflitto fra le forze governative, sostenute dalla Coalizione Araba a guida saudita, e le milizie Houthi.