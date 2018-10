Luiss presenta Progetto Mediterraneo a Ferrara 'Passaporto per libertà' per giovani rifugiati

(ANSAmed) - ROMA, 5 OTT - Garantire non aiuti umanitari ma formativi ad un gruppo di giovani con condizioni di reddito e di merito particolari di un'area cruciale del Medio Oriente offrendo loro una opportunità unica di futuro: una laurea come "passaporto per la libertà". È questo l'obiettivo del Progetto Mediterraneo, l'iniziativa di diritto allo studio e inclusione sociale rivolta a 17 ragazze e ragazzi, 10 giordani e 7 siriani e palestinesi, questi ultimi sotto protezione internazionale, che la LUISS ha avviato dallo scorso marzo in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. Un evento che ruota attorno ad una domanda: quanto la formazione dei nostri giovani può essere centrale nello sviluppo di una nuova generazione di leader cross-border, capace di pensare una nuova integrazione, che partendo dai ponti della conoscenza, guarda alle due sponde del Mediterraneo come occasioni di crescita per dare un volto diverso all'immigrazione? Di questo e di molto altro si parlerà a Ferrara durante il Festival dI Internazionale con un dibattito aperto al pubblico, sabato 6 ottobre alle ore 11.30, nello stand LUISS in Piazza Trento e Trieste, al quale prenderanno parte Marc Lazar, politologo e Presidente della LUISS School of Government e Luigi Serra, Vice Presidente Esecutivo dell'Ateneo. "Investire direttamente sul futuro di questi ragazzi in Giordania e nel Mediterraneo vuol dire investire sul futuro dell'Italia" ha sottolineato Serra in occasione del lancio del programma ufficiale del Festival di Internazionale. "Parlare di immigrazione, inclusione sociale e futuro, qui a Ferrara, è una grande opportunità per riflettere su dove bisogna investire per lavorare su una integrazione che deve partire dalla formazione e dai nostri giovani". (ANSAmed).