Migranti: Malta soccorre due barconi con 220 persone a bordo Azione delle forze armate nell'area di competenza di La Valletta

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Circa 220 migranti sono stati soccorsi dalle forze armate maltesi durante il weekend, in due distinte operazioni di salvataggio. Lo riporta il Times of Malta. I due barconi in difficoltà, uno con 120 persone a bordo e l'altro con 97, si trovavano all'interno dell'area Sar ('search and rescue', ricerca e salvataggio) di competenza di La Valletta. Le motovedette maltesi li hanno individuati e soccorsi durante dei pattugliamenti di routine.(ANSA).