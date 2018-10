Tunisia: inchiesta su rivelazioni difesa Belaid e Brahmi Sotto accusa partito islamico Ennhadha, che annuncia querele

(ANSAmed) - TUNISI, 08 OTT - La procura di Tunisi ha ordinato l'apertura di un'indagine a proposito delle ultime rivelazioni del Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi, che lo scorso 2 ottobre ha parlato in conferenza stampa dell'esistenza di documenti e registrazioni che proverebbero il coinvolgimento del partito islamico Ennhadha negli omicidi dei politici tunisini Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, avvenuti a Tunisi rispettivamente nel marzo e nel luglio 2013. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa Tap il portavoce del tribunale di Tunisi, Sofiene Selliti, precisando che il fascicolo è stato assegnato al giudice istruttore del polo giudiziario antiterrorismo della capitale. Il Comitato per la difesa dei martiri Belaid e Brahmi in particolare ha presentato ai media locali una serie di documenti e registrazioni che dimostrerebbero l'esistenza di una organizzazione segreta riconducibile ad Ennhadha in stretto rapporto con questi omicidi politici. Collegamento sempre respinto dal partito islamico tunisino che anzi ha annunciato di denunciare alla magistratura il raggruppamento di sinistra Fronte popolare, vicino al Comitato, e che in relazione a questa vicenda, dopo aver esaminato i documenti, intraprenderà ogni azione, politica, mediatica e giuridica, che sarà ritenuta necessaria. (ANSAmed)