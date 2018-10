Archeologia: scritta 'Gerusalemme' su pietra millenaria Emozione negli ambienti archeologici israeliani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 OTT - Una rara scritta in caratteri ebraici del nome esteso di Gerusalemme (Yerushalaim) incisa su una pietra cilindrica e' stata scoperta l'anno scorso da archeologi israeliani all'ingresso occidentale della citta' e presentata oggi alla stampa. ''E' estremamente raro trovare in reperti di quell'epoca la scrittura completa del nome di Gerusalemme'' ha osservato l'archeologo Ilan Baruch. ''Inoltre e' molto emozionante imbattersi in caratteri chiaramente decifrabili oggi da qualsiasi bambino israeliano'', ha aggiunto il direttore del Museo Israele, prof Ido Bruno.



Alta quasi un metro e lavorata in apparenza all'epoca del re Erode, la pietra era stata asportata dall'edificio originale e riutilizzata poi per la costruzione di un edificio romano. Il testo e' in aramaico e contiene la dicitura: ''Hanania figlio di Dodlos di Gerusalemme''. Secondo gli archeologi e' presumibile che Hanania fosse un artigiano del posto e che 'Dodlos' fosse un riferimento di ossequio alla figura di Dedalo. (ANSAmed).