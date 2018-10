Gaza: arrivata fornitura combustibile donato da Qatar Destinato a centrale elettrica per aiutare popolazione

(ANSAmed) - GAZA, 9 OTT - Una prima fornitura di combustibile destinato alla centrale elettrica di Gaza ha fatto ingresso oggi da Israele nella Striscia su iniziativa delle Nazioni Unite e del Qatar. Lo ha riferito Tawfiq Abu Naim, il capo della sicurezza interna a Gaza. Il Qatar ha promesso di acquistare combustibile per 60 milioni di dollari con cui tenere in funzione la centrale di Gaza nei prossimi sei mesi nell'intento di alleviare le condizioni di vita dei due milioni di abitanti della Striscia. In Israele queste forniture di combustibile sono state viste come uno sviluppo positivo, capace di ridurre almeno in parte le tensioni createsi per volere di Hamas lungo il confine con Gaza. Da Ramallah sono giunte invece espressioni di disappunto per l'iniziativa del Qatar che - e' stato sottolineato - in questa occasione non si e' coordinato col governo dell'Anp. (ANSAmed).