Migranti: CinemArena in Africa per informare rischi viaggio Farnesina, chi parte è inconsapevole di cosa affronta

(ANSAmed) - ROMA, 9 OTT - Il cinema come strumento di informazione per salvare vite umane. E' lo scopo di CinemArena il progetto del ministero degli Esteri, in collaborazione con l'Oim e il Viminale, che promuove nei villaggi sperduti dell'Africa una migrazione consapevole, cioè cosciente dei gravi rischi dei viaggi della speranza.



Un telone bianco montato su un camion che raggiunge i paesi più sperduti del Senegal, della Costa d'Avorio, della Guinea, del Niger e del Sudan su cui, quando cala la sera, si proietta un film di intrattenimento e permette l'incontro con la comunità locale per parlare dei pericoli del viaggio per raggiungere l'Europa. "Non un modo per dissuadere chi vuole partire, ma per consentire una scelta consapevole dei rischi a cui va incontro chi vuole lasciare la sua terra", ha spiegato Luigi Maria Vignali, direttore per le Politiche Migratorie del ministero, presentando l'iniziativa alla Farnesina.



Ed il cinema è lo strumento più adatto per entrare in contatto con comunità spesso isolate, ma soprattutto per attirare i più giovani: i minori non accompagnati sono infatti ormai il 15% di chi parte. "Le trappole e i gravi pericoli che il viaggio riserva ai minori non accompagnati - ha aggiunto Vignali - sono sconosciuti alle tante famiglie che, sperando per loro in un futuro migliore, affidano i propri figli ai trafficanti". Il racket, ha spiegato Vignali, arriva ad offrire prezzi stracciati per il viaggio dei minori che finiscono poi vittime degli sfruttatori.



Da questo mese alla fine di aprile il cinema all'aperto, grazie ai finanziamenti del Fondo per l'Africa, raggiungerà oltre 200 villaggi in 40 aree del continente organizzando serate di proiezione di film e di video di sensibilizzazione in cui a parlare sono i migranti arrivati in Europa che raccontano i pericoli corsi nell'attraversamento del deserto o nella traversata del Mediterraneo, senza tacere i rischi di un respingimento nel Paese di origine una volta arrivati.



CinemArena è un'esperienza nata nel 2001 e finora ha promosso campagne educative e di informazione sui temi della salute e di prevenzione dall'Hiv. (ANSAmed).