Migranti: guardia costiera Libia, salvati in 93 Erano su un gommone sfasciato al largo di Homs

(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 OTT - La Guardia costiera libica ha annunciato di aver tratto in salvo domenica 93 migranti che erano su "un'imbarcazione" in cattive condizioni 69 miglia al largo di Homs, città dell'ovest della Libia. I Guardacoste libici, sulla loro pagina Facebook, precisano di essere intervenuti con la motovedetta 'Zuara' "dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso".



I migranti erano tutti uomini, tre dei quali "in uno stato molto cattivo". Dopo aver ricevuto "cure mediche e umanitarie" ("il clima era molto freddo") sono stati portati al centro per migranti di Homs (traslitterabile anche Khoms).



Si tratta di 56 uomini provenienti dal Bangladesh, 24 dal Sudan, 7 dal Ciad, 3 dall'Egitto, 2 dallo Sri Lanka e uno dal Niger, precisa il post pubblicato ieri sera. (ANSAmed).