Parigi, lancio oggetti e lacrimogeni a corteo anti-Macron Polizia risponde con lacrimogeni a lancio di oggetti

(ANSAmed) - PARIGI, 9 OTT - Brevi episodi di tensione tra polizia e manifestanti all'inizio della protesta sindacale di Parigi per "difendere il modello sociale" della Francia. All'inizio del corteo la polizia ha risposto con i gas lacrimogeni al lancio di oggetti e insulti agli agenti da parte di alcuni facinorosi sul Boulevard Raspail. Il corteo pacifico indetto dai sindacati si è dovuto interrompere per circa dieci minuti e ora ha ripreso la marcia, come previsto, verso Place d'Italie, tra bandiere e slogan. Diverse manifestazioni si tengono ooggi in tutta la Francia.



Promossi dai sindacati CGT, Fo, Solidaires, Unef, Fidl e Unl, invocano una ''difesa del modello sociale'' francese a loro avviso messo a repentaglio dalle riforme del presidente Emmanuel Macron. (ANSAmed).