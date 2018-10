Siria: opposizioni, ritirate armi pesanti da confini Idlib Dopo Turchia, conferme dal terreno per rispetto accordo Sochi

(ANSAmed) - BEIRUT, 9 OTT - Le opposizioni armate siriane vicine alla Turchia hanno confermato di aver completato il ritiro degli armamenti pesanti nella regione di Idlib, nella Siria nord-occidentale, a ridosso della linea del fronte con le forze governative. E questo nel rispetto dell'accordo di Sochi raggiunto a metà settembre tra Russia e Turchia. Nelle ultime ore, fonti militari turche avevano riferito del redispiegamento delle armi pesanti da parte delle fazioni armate cooptate da Ankara nella zona di Idlib. Ora arriva la conferma dal terreno, tramite dei portavoce dei gruppi armati sostenuti dalla Turchia. L'accordo di Sochi prevede che entro il prossimo 15 ottobre si crei una striscia di territorio "smilitarizzata" a cavallo tra la regione di Idlib fuori dal controllo governativo e le aree circostanti controllate invece da Damasco e dai suoi alleati, la Russia e l'Iran. La Turchia si è impegnata ad assicurare il ritiro delle milizie e dei loro armamenti nella fascia di territorio interna a Idlib per almeno 10 km. Gruppi qaidisti e altre fazioni radicali che non sono direttamente cooptate da Ankara hanno finora rifiutato i termini dell'accordo, ma non è escluso che la Turchia non riesca in extremis a raggiungere un intesa a livello locale con questi gruppi. (ANSAmed).