Migranti: 15 da Slovenia a Francia in rimorchio cavalli Bloccati a Ventimiglia, anche bimbo 11 anni. Arrestato passeur

(ANSAmed) - GENOVA, 15 OTT - Quindici migranti, tra i quali un bambino di 11 anni, hanno attraversato l'Italia settentrionale, dalla Slovenia fino alla Francia, stipati in un rimorchio per cavalli. Uno di loro si è sentito male ed è finito in ospedale quando sono stati fermati a Ventimiglia dalla polizia stradale che ha arrestato un tunisino per favoreggiamento della immigrazione clandestina. I migranti, stremati dal viaggio, sono 14 siriani e un tunisino. Il viaggio è stato ricostruito dalla polizia guidata dal vicequestore Gianfranco Crocco.



E' stato fermato sabato scorso dalla polizia stradale per un normale controllo alla barriera autostradale di Ventimiglia (Imperia) Atef Abboud, 31 anni, tunisino residente a Gassin, comune francese vicino a Saint Tropez. Ma quando gli agenti, notando il suo nervosismo, hanno deciso di approfondire gli accertamenti, hanno scoperto che nel rimorchio attaccato alla sua auto e destinato al trasporto di cavalli non c'erano animali ma migranti. Immediatamente i poliziotti hanno chiesto l'intervento di altre pattuglie e di un'ambulanza perché uno dei passeggeri, stremato dal viaggio disumano, aveva accusato un malore.



Stando a quanto accertato fino ad ora, Abboud era partito dalla Bosnia ed Erzegovina. Avrebbe poi caricato i migranti al confine tra Italia e Slovenia stipandoli nel rimorchio. Ha attraversato il nord Italia per giungere a Ventimiglia con l'intenzione di proseguire in Francia. Oltre al mezzo su cui viaggiava, gli agenti hanno sequestrato al tunisino duemila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, e quattro telefoni cellulari, probabilmente utilizzati dall'arrestato per accordarsi con altri passeur. (ANSAmed).