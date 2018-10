Migranti: oltre 7 mila fermati in 7 giorni a confini Turchia Ankara, '557 intercettati in mare, arrestati 339 trafficanti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 OTT - Le autorità della Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 7.276 persone con l'accusa di aver tentato di attraversare le sue frontiere con l'Unione europea o di entrare nel Paese senza regolari documenti. Tra queste, 557 sono state intercettate in mare. Lo riferisce il ministero dell'Interno di Ankara, precisando che nello stesso periodo sono inoltre stati arrestati 339 sospetti trafficanti di esseri umani.



Dal contestato accordo con Bruxelles del marzo 2016, il numero di migranti e rifugiati che dalla Turchia raggiungono ogni giorno l'Ue, soprattutto la Grecia, si è ridotto notevolmente. Quest'anno si confermano però in aumento le cifre di coloro che compiono la traversata e di chi risulta bloccato nei tentativi di arrivare in Europa. (ANSAmed).