Siria:riaperti due valichi frontalieri con Golan e Giordania Nassib e Qunaytra erano chiusi per guerra civile

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 OTT - L'apertura di due valichi frontalieri della Siria, rispettivamente con la Giordania e con il Golan controllato da Israele, è stata annunciata nelle ultime ore come segnale di graduale stabilizzazione nell'area dopo anni di conflitto. I governi siriani e giordani hanno annunciato oggi, tramite i rispettivi media, la decisione di riaprire il valico di Nassib, tra la Siria e il regno hascemita. Mentre ieri media israeliani avevano riportato la notizia della decisione dell'Onu di riaprire il valico di Qunaytra, sulle Alture del Golan e che separa la Siria dall'area controllata da Israele dal 1967. Mentre il valico di Nassib sarà aperto a uomini e merci quello di Qunaytra consentirà il passaggio soltanto a personale della missione Onu nell'area (Undof). In entrambi i casi, i passaggi erano stati chiusi negli anni scorsi a seguito della guerra in corso. E sia l'area al confine con la Giordania che quella a ridosso del Golan controllato da Israele erano state conquistate da miliziani anti-regime. Solo negli ultimi mesi le forze governative, col sostegno di Russia e Iran, hanno ripreso il controllo delle zone frontaliere. Nei giorni scorsi, media siriani avevano affermato che il governo siriano si era detto pronto alla riapertura del valico, che collega Damasco e Amman e che è uno dei principali corridoi del commercio di tutto il Medio Oriente. Le merci libanesi, per esempio, giungono in Arabia Saudita, via terra passando per la Siria e la Giordania. E anche altri prodotti commerciali tra i diversi paesi della regione passano per Nassib.