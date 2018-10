Turchia: Consiglio d'Europa denuncia violenza contro donne Matrimoni forzati superano il 30%, stupri non denunciati

(ANSAmed) - STRASBURGO, 15 OTT - I matrimoni forzati sono ancora un fenomeno diffuso in Turchia, così come quello delle spose minorenni - il 25% delle donne turche si è sposata prima dei 18 anni, una percentuale che sale al 32% nelle zone rurali.



È uno dei dati contenuti nel primo rapporto sulla Turchia redatto da Grevio, il gruppo d'esperti anti violenza del Consiglio d'Europa, istituito con l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul. Nel documento che prende in esame la situazione fino allo scorso maggio, gli esperti evidenziano che i progressi fatti dal Paese, con l'introduzione di leggi e misure per combattere la violenza sulle donne, sono "oscurati" dalla realtà che le donne vivono nel quotidiano. Grevio evidenzia il basso numero di denunce per stupro, dovuto secondo gli esperti all'idea ancora diffusa che chi ne è vittima è 'colpevole' e che denunciarlo porta disonore alla famiglia. Inoltre, "c'è una visione stereotipata del ruolo delle donne restrittiva e molto profonda" nella società "anche ai più alti livelli politici", che "fomenta la violenza". Grevio denuncia con allarme anche le "crescenti restrizioni" imposte alle organizzazioni di donne. (ANSAmed).