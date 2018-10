Marocco: deraglia treno alle porte di Rabat, 6 morti Un centinaio i feriti, destinato a salire bilancio vittime

(ANSAmed) - RABAT, 16 OTT - Grave incidente ferroviario alle porte di Rabat in Marocco. Questa mattina un treno della linea di stato ONCF è deragliato per cause ancora da accertare nella città di Bouknadel, una ventina di chilometri a nord di Rabat.



Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno sei morti, tra cui il conducente del convoglio e oltre un centinaio i feriti.



Secondo testimoni il numero dei morti è però destinato a salire, sono "sicuramente più di 20", dice uno dei passeggeri del treno proveniente da Casablanca e diretto a Fes. Le prime immagini del disastro sono state pubblicate sui social media a partire dalle 11.00 locali (le 12.00 in Italia).(ANSAmed).