Sanità: è spagnola la migliore medico di famiglia al mondo

MADRID - E' spagnola la migliore medico di famiglia al mondo, si chiama Veronica Casado ed esercita come medico di base e docente a Valladolid (Castilla y Leon) da quasi 30 anni. Ha ricevuto il premio 'Medico Cinque Stelle' concesso dall'Organizzazione mondiale della medicina di famiglia - Wonca, nella sua sigla inglese - a coloro che hanno raggiunto l'eccellenza nell'assistenza sanitaria. Con un'ampia esperienza nell'ambito della docenza, della ricerca e della collaborazione internazionale, la dottoressa Casado aveva già ricevuto i premi europeo e iberoamericano Cinque Stelle, che riconoscono il primato nella specialità. Specialista in Medicina familiare e comunitaria, con un dottorato in Medicina e Chirurgia, la Casado è stata vicedirettrice di pianificazione sanitaria del ministero spagnolo alla Sanità.

E' forse anche grazie all'eccellenza sanitaria che la Spagna diventerà nel 2040 il paese con migliore aspettativa di vita al mondo, stando a uno studio dell'Università di Washington (Seattle), citato dall'agenzia Efe. L'attuale aspettativa di 82,9 anni di vita, che la situano al quarto posto nel ranking globale di 195 nazioni - dopo Giappone, Svizzera e Singapore - secondo lo studio passerà a 85,8 anni, facendo salire il paese iberico al primo posto nella classifica mondiale entro i prossimi 22 anni.(ANSAmed).