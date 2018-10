Gaza: dopo notte calma, esercito toglie restrizioni in zona Ripresa routine, scuole riaperte a Beer Sheba

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 OTT - Dopo una notte di calma, il Comando del Fronte interno israeliano ha tolto le restrizioni imposte ieri alle comunità attorno a Gaza dopo il razzo arrivato dalla Striscia su Beer Sheba che ha distrutto una casa e i cui abitanti si sono salvati per un soffio. Le scuole hanno così riaperto ovunque ed è ripresa la normale routine di vita. La decisione ha fatto seguito alla riunione del Consiglio di difesa convocato ieri sera dal premier Benyamin Netanyahu e che è durato cinque ore. Non sono trapelate al momento indiscrezioni sui risultati dell'incontro e Netanyahu, secondo i media, ha vincolato i presenti al silenzio, anche se è nota la posizione del ministro della difesa Avigdor Lieberman sulla necessità di "una campagna" contro Hamas a Gaza. Al momento sembrano ancora in piedi i tentativi di mediazione dell'Onu e dell'Egitto. Ora - hanno fatto notare alcuni analisti sui media - occorre vedere cosa succederà nella Marcia del Ritorno di domani al confine con Israele, indetta da Hamas come ogni venerdì da mesi. (ANSAmed).