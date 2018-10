Khashoggi: media filo-Erdogan, un killer morto in incidente

ISTANBUL - Il luogotenente dell'aviazione saudita Mashal Saad al-Bostani, tra i 15 membri del commando giunto a Istanbul il giorno della scomparsa di Jamal Khashoggi, è rimasto ucciso in un "incidente d'auto sospetto" in Arabia Saudita. Lo scrive il quotidiano turco Yeni Safak, molto vicino al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan, sostenendo che il presunto killer del giornalista "potrebbe essere stato messo a tacere".



Il giornale scrive che le autorità locali non avrebbero fornito dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte del 31enne militare di Riad, alimentando così i sospetti.



Bostani era entrato in Turchia con il primo gruppo di agenti del Regno, all'1:45 del mattino. Si era registrato al Wyndham Grand Hotel, vicino al consolato saudita a Istanbul, e aveva lasciato la Turchia su un jet privato della compagnia Sky Prime Aviation la stessa sera alle 21:46.