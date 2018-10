Algeria: media, divieto niqab per dipendenti pubbliche

TUNISI - Il governo algerino ha imposto l'obbligo per le dipendenti pubbliche di presentarsi a viso scoperto e non indossare il niqab (velo integrale) sui luoghi di lavoro, al fine di poter essere facilmente identificate. Lo riferiscono i media locali algerini, precisando che la Direzione generale del servizio pubblico ha indirizzato una circolare ai ministri competenti e ai presidenti dei consigli regionali per la sua attuazione. ''I dipendenti pubblici devono rispettare le regole e i requisiti di sicurezza e comunicazione all'interno del proprio dipartimento, che ne richiedono l'identificazione fisica sistematica e permanente, in particolare sul posto di lavoro'', si legge nel provvedimento. Le ragioni di questo divieto secondo i media locali ''non sono ideologiche, ma vanno ricercate nella sicurezza e professionalità''.