Gaza: forte tensione al confine per la 'Marcia del Ritorno'

TEL AVIV - Atmosfera di forte tensione al confine tra Israele e Gaza per la 'Marcia del Ritorno', appoggiata da Hamas, in programma oggi davanti ai reticolati della barriera difensiva di frontiera. Fonti locali a Gaza hanno riferito che da questa mattina le Moschee stanno chiamando i residenti a partecipare alla 'Marcia' e che già si vedono per le strade camion pieni di pneumatici da bruciare davanti ai reticolati in modo da oscurare i soldati israeliani schierati dall'altra parte del confine. Israele - dopo i razzi dell'altra notte da Gaza di cui uno caduto su una casa di Beer Sheba - ha messo in guardia Hamas e la Jihad Islamica. Il Consiglio di difesa del governo ha deciso quindi un "cambio delle regole" per l'esercito nel fronteggiare le violenze al confine e la difesa ha inoltre rinforzato il proprio schieramento di fronte la Striscia aggiungendo tank, artiglieria e reparti del genio. Ieri l'Autorità aeroportuale israeliana ha cambiato le rotte per gli aerei in arrivo al Ben Gurion che nella guerra del 2014 fu preso di mira dai razzi da Gaza.