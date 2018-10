Migranti minori non accompagnati, Madrid resta senza fondi Governo, ne arrivano di meno. Ma regione smentisce

(ANSAmed) - MADRID, 19 OTT - La Comunità di Madrid resta senza sovvenzioni nella ripartizione dei 40 milioni di euro stanziati dal governo spagnolo per l'accoglienza sul territorio nazionale dei 11.174 minori stranieri non accompagnati, registrati al 30 settembre scorso dal ministero degli Interni.



E' quanto sostengono fonti della regione, per le quali la decisione dell'esecutivo è dovuta al fatto che nel 2017 non risultano essere giunti minori migranti non accompagnati nella comunità madrileña. Tuttavia, le fonti assicurano di aver accolto dall'inizio dell'anno oltre mille minori, il doppio dello stesso periodo dell'anno precedente. L'iniziativa di approvare un fondo per gli aiuti complementari alle regioni che hanno ricevuto più minori, nelle successive ondate migratorie dall'inizio dell'anno, è del ministero della Sanità, che da settembre lavora ai criteri di ripartizione, in vista dell'approvazione per decreto governativo entro fine ottobre. Tuttavia Madrid, la Catalogna e Murcia, tre delle regioni che, dopo l'Andalusia, accolgono il maggior numero di migranti minori, non riconoscono le cifre contenute nel registro di minori stranieri gestito dal Commissariato generale per gli Stranieri e le Frontiere della polizia nazionale, sulla cui base saranno suddivisi gli aiuti. Secondo la bozza del provvedimento, citata dal quotidiano El Pais, Madrid accoglie 407 minori, 71 in meno che nel dicembre 2017, per cui resta senza sovvenzioni. Le comunità più beneficiate sono Andalusia, con 5.621 stranieri minori non accompagnati, seguita da Melilla (1.090), dalla Catalogna (1.074), dal Paese Basco (970) e dalla Comunità valenziana (564). L'assessorato alle politiche sociali della regione di Madrid, da settimane al centro di critiche per la gestione di un centro per minori nel quartiere di Hortaleza al collasso per l'affollamento di migranti, assicura di avere attualmente sotto tutela oltre 846 giovani, il doppio di quanti compaiono nel registro della polizia nazionale. Anche la Catalogna, la terza regione che riceve più adolescenti non accompagnati, risulta penalizzata, poiché secondo i dati ufficiali è passata dagli 805 minori accolti al dicembre 2017 ai 1074 del settembre scorso, per cui sarà compensata con gli aiuti solo per l'incremento di 269 minori. Fonti del ministero della Sanità, citate dai media, assicurano che per la distribuzione dei finanziamenti, articolata fra sette ministeri, "si sta tentando di chiarire" la situazione. E ricordano che il registro dei minori stranieri non accompagnati del ministero degli Interni è redatto in base ai dati forniti dalle stesse regioni "con un sistema omogeneo e concordato". Rivelano, infine, che l'emergenza degli arrivi "sta mettendo a prova" il funzionamento dello stato delle autonomie.



Da parte sua, il ministro degli interni, Fernando Grande-Marlaska, ha fatto appello alla "solidarietà e alla corresponsabilità" delle regioni. (ANSAmed).