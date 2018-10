Khashoggi: Riad, puniremo responsabili, chiunque siano

(ANSAmed) - ROMA, 23 OTT - Tutte le persone "implicate direttamente" nella morte del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ma anche "coloro che hanno fallito nelle loro responsabilità" saranno "punite, chiunque esse siano". Lo ha dichiarato il governo di Riad al termine di una riunione presieduta da re Salman, in una nota diffusa dall'agenzia saudita Spa, ripresa dai media arabi. Fonti della procura di Istanbul sentite dalla tv di stato turca Trt non hanno intanto confermato il ritrovamento di parti del corpo di Khashoggi nel giardino della residenza del console saudita a Istanbul, riferito da Skynews. Le stesse fonti smentiscono inoltre l'autenticità di alcune foto relative ai presunti resti del reporter circolate in queste ore sui social network. (ANSAmed)