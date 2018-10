Migranti: Bosnia, da inizio anno registrati 19.500 ingressi Altri 13 mila respinti a frontiere. Concentramento a nordovest

(ANSAmed) - SARAJEVO, 23 OTT - Dall'inizio dell'anno fino al 20 ottobre scorso sono entrati in Bosnia 19.500 migranti, mentre la polizia di frontiera bosniaca ha impedito l'ingresso illegale ad altri 13.000. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista alla tv N1 il vice ministro alla sicurezza Marijan Baotic.



Baotic ha affermato che di fatto non è possibile accertare l'esatto numero dei migranti presenti sul territorio bosniaco, essendo difficile stabilire quanti di loro siano riusciti ad abbandonare la Bosnia verso la Croazia, per proseguire il viaggio verso l'Occidente europeo. La zona maggiormente interessata dal flusso migratorio è il nord-ovest del Paese, l'area tra Bihac, Velika Kladusa e Cazin, dove solo pochi migranti sono ospitati in centri d'accoglienza improvvisati, mentre molti hanno trovato rifugio presso privati o bivaccano all'aperto. Il problema principale per le autorità bosniache, ha dichiarato il vice ministro, è che i responsabili della Serbia e del Montengro di fatto lasciano passare i migranti in Bosnia e generalmente rifiutano di applicare l'accordo di riammissione.



(ANSAmed)