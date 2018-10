Migranti: Oim, 13 mila rimpatri volontari da Libia nel 2018 Riportati in 32 Paesi di origine

(ANSAmed) - GINEVRA, 23 OTT - Il numero di migranti vulnerabili rimpatriati dalla Libia nel 2018 nell'ambito del programma di Ritorno Volontario Umanitario (Vhr) ha superato la soglia dei 13 mila. Lo ha annunciato oggi a Ginevra l'Oim, l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Il numero, si osserva, supera il dato di migranti irregolari partiti dalla Libia e giunti in Italia nello stesso periodo. I 13mila migranti rimpatriati dalla Libia sono tornati in 32 paesi di origine con voli da Tripoli e altre città libiche.



Dal primo gennaio al 19 ottobre, 12.465 uomini, donne e bambini sono arrivati in Italia via mare dopo essere partiti dalla Libia, su un totale di quasi 22.000 arrivi di migranti giunti via mare in Italia, il resto essendo partito da Tunisia, Algeria e altri paesi della costa mediterranea, afferma l'Oim.



L'agenzia ha precisato che la somiglianza dei dati sugli in arrivi in Italia dalla Libia e i rimpatri di migranti dalla Libia verso il rispettivo paese di origine "non indica che ogni migrante che ha viaggiato con il programma Vhr è un migrante che altrimenti sarebbe salpato per l'Italia".



L'Oim osserva che il più consistente pattugliamento da parte della Guardia Costiera libica che intercetta i migranti al largo e li riconduce in Libia ha avuto un impatto sul numero di viaggi irregolari fino all'Italia nell'anno in corso. (ANSAmed).