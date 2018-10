Migranti: torna la calma a frontiera fra Bosnia e Croazia

SARAJEVO - Dopo gli incidenti di ieri, la situazione appare oggi calma al valico di Maljevac, presso Velika Kladusa, al confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia, dove i migranti hanno cercato a più riprese di passare nel territorio croato, scontrandosi con le forze di polizia bosniache e croate.

Il valico di frontiera tuttavia rimane chiuso al traffico.

Stando ai media locali, il numero dei migranti accampati in tende nella terra di nessuno si e' praticamente dimezzato rispetto a ieri, e attualmente restano non più di 150 persone, fra le quali tante donne e bambini. La polizia di frontiera bosniaca sta trattando con i migranti cercando di convincerli a ritornare nei centri di accoglienza da dove sono partiti per Maljevac.