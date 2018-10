Gaza: funerali di collera per i 3 ragazzi uccisi al confine Dolore della famiglie, 'Erano in zona agricola'

(ANSAmed) - GAZA, 29 OTT - Si sono trasformati in una manifestazione di collera popolare i funerali di 3 ragazzi di 12-13 anni uccisi la scorsa notte dall'esercito israeliano a ridosso del confine fra Gaza ed Israele. Secondo il portavoce militare i 3 sono stati colpiti perche' sembravano intenti a deporre un ordigno a ridosso dei reticolati di confine. Le loro famiglie hanno replicato stamane che essi si trovavano in una zona agricola nei pressi del campo profughi di Nusseirat (Gaza) dove nelle ultime settimane non si erano verificati scontri fra dimostranti ed esercito. Hanno anche escluso che potessero aver ricevuto alcuna incombenza dalle fazioni armate di Gaza. Le immagini delle 3 barelle con i loro corpi avvolti nei vessilli nazionali palestinesi sono state diffuse sul web assieme con quelle dei loro banchi di scuola, rimasti oggi vuoti. Varie fazioni armate di Gaza hanno minacciato che vendicheranno la loro morte. In mattinata è stato organizzato in loro onore un convoglio di automobili, precedute da motociclette, che hanno attraversato le strade di Gaza prima di arrivare al cimitero.