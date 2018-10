Siria: Ong, Isis riprende territori vicini a confine Iraq Ondus cita fonti sul terreno

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 OTT - L'Isis nella Siria orientale ha ripreso territori vicini al confine con l'Iraq nei giorni scorsi conquistati dalle forze curde sostenute dalla Coalizione internazionale a guida americana. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), citando fonti sul terreno. Le fonti precisano che dopo circa due mesi di offensiva di terra (forze curde) e di aria (raid Coalizione) contro il distretto di Hajin, tra l'Eufrate e il confine iracheno, miliziani dello 'Stato islamico' hanno ripreso le località conquistate la settimana scorsa dalle forze curde, come Susa e Baghuz. Da parte loro, le forze governative irachene che partecipano all'offensiva, hanno lanciato nella zona di Hajin dei volantini invitando i miliziani jihadisti ad arrendersi.(ANSAmed).