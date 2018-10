Khashoggi: colloqui procuratori turco e saudita a Istanbul Secondo giorno di incontri per magistrato inviato da Riad

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 OTT - Secondo giorno di incontri tra il procuratore generale saudita Saud al Mojeb e il suo omologo turco Irfan Fidan al palazzo di giustizia di Caglayan a Istanbul nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato di Riad. Il magistrato inviato dal Regno è giunto per acquisire informazioni sulle indagini, a cui sta lavorando una task force turco-saudita. Pur condividendo informazioni, i due Stati insistono in una conduzione separata delle indagini e dei relativi provvedimenti giudiziari, come ribadito da Riad respingendo la richiesta di estradizione di Ankara dei 18 sospetti arrestati finora in Arabia Saudita. Tra le informazioni condivise dagli investigatori turchi con il procuratore al Mojeb, riferisce al Jazeera, c'è un dossier di 150 pagine di cui fanno parte gli interrogatori come testimoni a 45 dipendenti del consolato saudita e le trascrizioni di telefonate tra il reporter e funzionari della sede diplomatica. I servizi segreti di Ankara avrebbero invece negato la condivisione delle prove raccolte sul luogo del delitto e della presunta registrazione audio dell'omicidio in loro possesso.



Dopo i colloqui al palazzo di giustizia, il magistrato inviato da Riad si è recato al consolato saudita.