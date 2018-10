Migranti: 2018, 176 annegati e 273 scomparsi al largo Spagna

(di Paola Del Vecchio) (ANSAmed) - MADRID, 30 OTT - Non si ferma la strage di migranti nel Mediterraneo: l'Asociacion Pro Derechos Humanos dell'Andalusia (Apdha) denuncia la morte nello scorso fine settimana di un neonato di origini subsahariane e di 20 giovani marocchini diretti alle coste andaluse su un canotto naufragato, e i cui cadaveri sono stati recuperati sabato scorso sulla spiaggia marocchina di Charrana. Il lattante era senza vita quando, venerdì scorso, i mezzi del Salvataggio Marittimo spagnolo hanno raggiunto e soccorso nel Mare di Alboran, al largo della costa marocchina di Alhucemas, un barcone con a bordo 55 persone di origini sub-sahariane, fra cui 40 uomini, 10 donne, tre minori e due neonati. Una perdita "ingiusta ed evitabile", per la Ong che si aggiunge all'interminabile elenco di vittime. Sono oltre 176 le persone annegate e 273 quelle scomparse dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere le coste spagnole, secondo il bilancio reso noto dall'associazione per i diritti umani in una nota. Ma è una stima calcolata per difetto, poiché "non include molti di quanti muoiono durante la traversata né i cui cadaveri recuperati sulle spiagge del continente africano". Nella sola mattinata di sabato scorso, il Salvataggio marittimo spagnolo ha soccorso oltre 450 migranti su 7 imbarcazioni; mentre la Marina reale marocchina ha tratto in salvo oltre 500 persone su barconi alla deriva nel Mare di Alboran, nello Stretto di Gibilterra e sul versante atlantico. Apdha si stringe "in un abbraccio di condoglianze e solidarietà" alle famiglie delle vittime e reclama alle autorità "l'apertura di vie legali e sicure" per porre fine all'ecatombe e "perché sia fatta giustizia, che comporta riconoscimento e riparazione".



"Che nessuno attribuisca la responsabilità di queste morti, come tante altre volte, alle mafie o all'imprudenza delle stesse vittime, perché nessuno rischia il tutto per tutto su un canottino gonfiabile se non fosse costretto dalla necessità imperiosa di salvare la vita", ammonisce la Ong per i diritti umani. Sulla fragile imbarcazione gonfiabile naufragata venerdì, salpata dalla costa a ovest di Melilla, l'enclave spagnola in Marocco, viaggiavano 24 giovani di origini marocchine, dei quali solo 4 sono sopravvissuti al naufragio, dopo essere stati tratti in salvo da alcuni pescatori. La marea, nelle ore successive, ha riportato i cadaveri degli altri venti migranti spiaggiati sul litorale di Charrana, nella provincia marocchina di Nador. "Non è il momento di volgere lo sguardo altrove. Lo Stato spagnolo dovrebbe porsi il problema di quanto avviene dall'altro lato della frontiera che ha imposto e quali sono le sue responsabilità", rileva Apdha. Cha de tempo reclama allo Stato "vie sicure" per i migranti, che "dopo i viaggi forzati dalla necessità giungono alle frontiere blindate" di Ceuta e Melilla, "rafforzate da tre barriere aggressive di sei metri, disseminate di concertine", le polemiche lame di dissuasione per chi tenta di scavalcare le reti metalliche. Nelle due enclavi spagnole prosegue intanto la visita cominciata ieri di una delegazione di sei eurodeputati della commissione di Libertà civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo, per verificare la situazione alla frontiera sud d'Europa provocata dalla crisi migratoria e il rispetto dei diritti umani. La commissione ha previste riunioni con rappresentanti del Governo, autorità locali e Ong per redigere un rapporto finale sulla sicurezza alle frontiere, sul rispetto dei diritti umani, sui sistemi di accoglienza e di integrazione dei migranti, soprattutto per i minori non accompagnati, secondo quanto ha anticipato la portoghese Ana Gomez, portavoce della commissione, in dichiarazioni ai media iberici. Il rapporto conterrà raccomandazioni sulle misure da adottare per far fronte alla crisi migratoria. (ANSAmed) (A Spanish Maritime Rescue Services boat carrying some 307 rescued migrants arrives at the port of Algeciras, southern Spain. Credit: EPA/A.Carrasco Ragel)