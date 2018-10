Yemen: media, forze Coalizione assediano Hudayda su tre lati

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 OTT - Le forze lealiste yemenite, sostenute dalla Coalizione araba a guida saudita, sono avanzate nell'est di Hudayda, porto sul Mar Rosso controllato dalle milizie Huthi, vicine all'Iran. Lo riferiscono media panaraba-sauditi, secondo cui il porto di Hudayda "è assediato su tre lati". Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno e i media vicini agli Huthi smentiscono queste notizie.



L'agenzia governativa saudita Spa e la tv panaraba saudita al Arabiya affermano che le forze yemenite filo-Riad hanno conquistato alcune colline a est di Hudayda, già assediata da sud e dal mare (ovest). Da mesi prosegue l'offensiva lealista contro Hudayda, principale porto usato dagli Huthi per ricevere sostegno militare e logistico dall'esterno, ma anche unico accesso per gli aiuti umanitari internazionali allo Yemen in guerra. A Hudayda città rimangono circa 500mila civili. La Coalizione araba ha più volte assicurato di aprire corridoi umanitari per consentire la fuga ai civili ma a settembre solo una strada, verso la capitale Sanaa, era stata aperta per alcuni giorni.