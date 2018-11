Gaza: medici, 32 feriti a confine ma tensione ridotta Media, né copertoni bruciati nè tentativi infiltrazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 NOV - Secondo fonti mediche di Gaza sono stati 32 i manifestanti palestinesi feriti negli scontri con l'esercito israeliano lungo il confine durante la 'Marcia del Ritorno' di oggi. Di questi - secondo le stesse fonti - la maggior parte è stata intossicata dai gas lacrimogeni e 7 invece sono stati colpiti da proiettili veri.



Fonti locali hanno segnalato che alla manifestazione ha partecipato un numero di persone inferiore a quello delle passate volte e che ai manifestanti è stato detto di rimanere a distanza dalla barriera di protezione.



Una delegazione egiziana si è anche recata in uno dei luoghi delle manifestazioni per verificare il rispetto dell'accordo raggiunto ieri tra le fazioni palestinesi (Hamas, Jihad islamica e Fronte popolare) per allentare le tensioni lungo il confine e dare tempo alle mediazioni in corso da parte del Cairo e dell'Onu di giungere ad un cessate il fuoco di lunga durata. Media palestinesi e israeliani hanno segnalato che fino ad ora non sono stati bruciati copertoni, né si sono verificati tentativi di infiltrazione in territorio dello stato ebraico.



